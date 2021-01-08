أخبار عاجلة

التفاصيل تصنع الفرق -
الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها الأممية إلى تايوان.. تعرَّف على السبب -
هولندا تجدِّد إغلاقًا صارمًا للبلاد 3 أسابيع بسبب السلالة الجديدة من كورونا -
الولايات المتحدة تسجل 199,793 إصابة جديدة بكورونا و1,957 حالة وفاة -
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد -
فرنسا تدين اعتزام سلطات الاحتلال بناء 800 وحدة سكنية بالضفة الغربية المحتلة -
أمانة الجوف وبلدياتها تخصص 100 حاوية نفايات بطرق المتنزهات والمخيمات البرية -
النمسا تطرد شخصًا من أصول تركية تلقى أوامر باغتيال شخصيات انتقدت أنقرة -
رامي جلال: انعقاد مجلس النواب شهادة وفاة اليمين الديني المتشدد -
الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها الأممية إلى تايوان.. تعرَّف على السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الداخلية: السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها

Print
الداخلية: السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها الداخلية: السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها
ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 18 / 8 / 1442هـ

الداخلية: السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه ابتداءً من يوم الأربعاء 18/ 8/ 1442هـ الموافق 31 / 3 / 2021م، تقرر السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، رفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، وأن يكون تنفيذ ما ورد أعلاه وفقاً للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال المصدر: يأتي ذلك إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 16/ 4 / 1442هـ الموافق 1 / 12 / 2020م المتضمن أن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين المملكة والسماح بفتح المنافذ سيتم الإعلان عنه لاحقاً، والبيان الصادر بتاريخ 18 / 5 / 1442هـ الموافق 2 / 1 / 2021م المتضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة على القادمين إلى المملكة، ونظراً لاستمرار جائحة كورونا المستجد ( كوفيد – 19 )، وما تشهده كثير من دول العالم من موجة ثانية لهذه الجائحة مصحوبة بظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس أسرع في معدلات الانتشار، ولانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الفترة الحالية، وحرصاً على الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، والإبقاء على الإصابة المنخفضة بالمملكة، وأهمية اكتمال وصول الكميات المطلوبة من اللقاح خلال الفترة القادمة وتوزيعه على مناطق المملكة لتحصين الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات خطيرة جراء الإصابة بالمرض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ميركل تحذر بشدة من السلالة المتحورة لفيروس كورونا

ميركل تحذر بشدة من السلالة المتحورة لفيروس كورونا

مصدر أردني : لقاح سينوفارم "فيروس كورونا مقتول" ويعطى على جرعتين

مصدر أردني : لقاح سينوفارم "فيروس كورونا مقتول" ويعطى على جرعتين

مساء dmc - كيف يؤثر فيروس كورونا على الحالة النفسية للمصريين؟

مساء dmc - كيف يؤثر فيروس كورونا على الحالة النفسية للمصريين؟

إصابة الزوجين الكفيفين في المنوفية بفيروس كورونا المستجد

إصابة الزوجين الكفيفين في المنوفية بفيروس كورونا المستجد

شبكة عيون الإخبارية