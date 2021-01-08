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بعد الاتحاد الأوروبي.. الموافقة على استخدام لقاح مودرنا في بريطانيا

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بعد الاتحاد الأوروبي.. الموافقة على استخدام لقاح مودرنا في بريطانيا بعد الاتحاد الأوروبي.. الموافقة على استخدام لقاح مودرنا في بريطانيا

مصراوي Masrawy

05:46 م الجمعة 08 يناير 2021

لندن - (د ب أ):
وافقت البريطانية اليوم الجمعة على استخدام لقاح مودرنا الأمريكي المضاد لفيروس كورونا ، لتحذو بذلك حذو دول الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة، فى لندن أن السلطة المختصة منحت الموافقة على لقاح مودرنا .

وبعد اللقاح الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتيك واللقاح المحلي من جامعة أكسفورد ومجموعة استرازينيكا ، فإن مودرنا هو بالفعل ثالث لقاح يمكن استخدامه للتطعيم في بريطانيا.

وطلبت بريطانيا 17 مليون جرعة من لقاح مودرنا، الذي يعتبر على نفس القدر من الفعالية ولكن أقل تعقيدا في استخدامه من لقاح فايزر/بيونتيك كما أنه لا يجب أن يتم الاحتفاظ به فى درجة حرارة أقل من 70 درجة مئوية.

وفي الولايات المتحدة، تم التطعيم بلقاح مودرنا لأول مرة قبل عيد الميلاد بقليل بعد موافقة طارئة. وقد تمت الموافقة عليه بالفعل في الاتحاد الأوروبي.

ويحتوي لقاح مودرنا على معلومات وراثية عن مسبب المرض، الذي ينتج منه الجسم بروتين الفيروس. والهدف من التطعيم هو تحفيز الجسم على إنتاج أجسام مضادة ضد هذا البروتين من أجل اعتراض الفيروسات قبل دخولها الخلايا والتكاثر.

وذكرت الحكومة انه تم تطعيم نحو 5ر1 مليون شخص فى بريطانيا ضد كوفيد - 19 حتى الآن . بيد أنه يتعين تسريع وتيرة حملة التطعيم بشكل كبير من أجل السيطرة على الفيروس.

والهدف هو تقديم التطعيم الاول للـ 15 مليون بريطانى المعرضين للخطر بشكل خاص بحلول منتصف فبراير المقبل .

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تشدد فيه لندن القيود المفروضة على الأشخاص الذين يصلون إلى إنجلترا لوقف انتشار سلالات جديدة أكثر معدية من الفيروس الفتاك.

وبدءًا من الأسبوع المقبل سيتعين على القادمين إلى انجلترا تقديم نتائج اختبارات سلبية لفيروس كورونا.

وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس صباح اليوم الجمعة، إن الركاب الذين يصلون عن طريق الجو أو القطار أو السفن سيضطرون إلى إظهار اختبار سلبي على ألا يتجاوز تاريخ إجرائه 72 ساعة من وصولهم إلى البلاد.

وسيتعين على أي شخص لا يمكنه إظهار نتيجة الاختبار عند الوصول دفع غرامة فورية قدرها 500 جنيه إسترليني (680 دولارا).

وتشمل الاستثناءات من القواعد سائقي الشاحنات والأطفال دون سن 11 عاما والقادمين من أيرلندا.

وقد فوضت حكومات المقاطعات البريطانية الثلاث الأخرى صلاحيات تتعلق بالأمور الصحية. وقد سلكت اسكتلندا وأيرلندا الشمالية مسلك إنجلترا، حيث أدخلت نفس شرط الاختبار السلبي، بيد أن حكومة ويلز لم تحذو حذوها بعد ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء أسوشيتس برس لبريطانية اليوم الجمعة .

وقال شابس: "لدينا بالفعل إجراءات مهمة لمنع حالات كوفيد-19 القادمة من الخارج، ولكن مع تطور سلالات جديدة من الفيروس دوليا، يجب علينا اتخاذ المزيد من الاحتياطات".

وعادت إنجلترا إلى فرض الإغلاق حتى 31 مارس، مما يعني أنه سيتم السماح لعدد قليل من الوافدين الدوليين بدخول البلاد.

يشار إلى العديد من الدول الأخرى لديها قواعد معمول بها منذ فترة طويلة تتطلب إظهار اختبار سلبي لفيروس كورونا كشرط للدخول.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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