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أردوغان يشير لوجود "إرهابيين" بين متظاهري جامعة في إسطنبول

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أردوغان يشير لوجود "إرهابيين" بين متظاهري جامعة في إسطنبول أردوغان يشير لوجود "إرهابيين" بين متظاهري جامعة في إسطنبول

مصراوي Masrawy

04:44 م الجمعة 08 يناير 2021

إسطنبول- (د ب أ):

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة احتجاجات طلاب جامعة بوغازيتشي في إسطنبول باعتبارها من عمل "إرهابيين" مشيرا إلى أن تعيينه لرئيس جديد لجامعة مرموقة يتماشى مع القانون.

وقال أردوغان للصحفيين في إسطنبول "الطلاب ليسوا جزءًا من هذا. هناك إرهابيون يشاركون في هذا (الاحتجاج)".

واندلعت الاحتجاجات في جامعة بوغازيتشي التى تعرف أيضا باسم جامعة البوسفور يوم الاثنين بعد تعيين أردوغان لمليح بولو، الذي ترشح لعضوية البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان في عام 2015، لمنصب رئيس الجامعة الجديد.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن محتجين اشتبكوا مع الشرطة يوم الاثنين، وتم اعتقال 45 شخصًا.

وقالت الأناضول إن 21 من المعتقلين أحيلوا إلى المحكمة اليوم الجمعة بينما تم الإفراج عن الباقين.

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