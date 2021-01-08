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إصابة 2 وفقدان آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بترعة بالشرقية- صور

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إصابة 2 وفقدان آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بترعة بالشرقية- صور إصابة 2 وفقدان آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بترعة بالشرقية- صور

مصراوي Masrawy

05:40 م الجمعة 08 يناير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

أصيب شخصين، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل في ترعة الإسماعيلية ببلبيس في الشرقية.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال اثنين آخرين كانا في السيارة وقت انقلابها بالترعة.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل خضراء اللون في ترعة الإسماعيلية، بالقُرب من كوبري الزوامل ببلبيس، فيما انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى محل الواقعة، وجرى انتشال شخصين مصابين بكدمات وجروح، فيما لا تزال جهود البحث جارية لانتشال اثنين آخرين مفقودين في مياه الترعة.

وأصيب عبدالله السيد محمد سالم، 18 عامًا، طالب بالفرقة الأولى بكلية نظم المعلومات، وفُقد شقيقه "محمد" 20 عامًا، طالب بالفرقة الثانية نظم معلومات، كما أصيب صلاح محمد أحمد دياب، 45 عامًا، عامل، وفًقد شقيقه "محمد" 54 عامًا، مزارع، جميعهم من مركز الحسينية.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، فيما لا يزال البحث جاري عن المفقودين.

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