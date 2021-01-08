حتى لايرتبك المجتمع.. الوادي الجديد تحظر التعامل مع الإعلام إلا بتصديق الزملوط

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد– مصراوي:

أصدرت محافظة الوادي الجديد، قرارًا يحظر على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة التعامل مع وسائل الإعلام بجميع أنواعها "الإذاعة والتليفزيون والصحافة".

وتضمن نص القرار أنه وفقًا للكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2021م، الصادر من ديوان عام محافظة الوادي الجديد، بتاريخ 4 يناير 2021م، حظر جميع المسئولين من الإدلاء بأي تصريحات لأي وسيلة إعلامية، سواء تتعلق بالعمل أو غيرها إلا بعد تصديق المحافظ شخصيًا، وأشار المنشور إلى أن القرار صدر تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وتضمن منشور الكتاب الدوري حظر التعامل مع وسائل الإعلام سواء التي تتعلق بطبيعة العمل أو غيرها، مبررًا ذلك بالقول: "نظرًا لما يترتب على الإدلاء ببيانات أو تصريحات غير صحيحة ولا تمثل الواقع وتستغرق من الوقت نفيها جملة وتفصيلًا لما يترتب عليها من تأثير بالسلب على أداء عمل الجهات المعنية واستقرار المجتمع، وحرصًا على المصداقية في الخطاب العام؛ وحفاظًا على مقتضيات استقرار المجتمع داخل المحافظة خاصة في ظل تداعيات هذه الفترة؛ وللصالح العام ولتكون التصريحات في خدمة مجتمع، ولأهمية الخطاب الإعلامي في ترسيخ المفاهيم والتصورات لدى الأفراد".

كما تضمن الكتاب الدوري:"الإعلام يتسم بالتخطيط والتنظيم لمضمونه، والدقة المتناهية في تحديد رسائله وغاياته، وما يتطلبه ذلك من البعد عن عشوائية الخطاب وأن يكون دومًا خطابًا واقعيًا يتصف بالواقعية، عن طريق عملية سرد الأحداث، وصياغتها ومعبرة تعبيرًا صحيحًا ومتسقًا مع الرأي العام، حيث إذا لم يكن موحدًا فإنه قد يؤدي إلى حدوث إرباك مجتمع المحافظة".

وجاء في الكتاب الدوري:"نظرًا لما تلاحظ من قيام بعض الجهات بالتصريح ببيانات غير دقيقة ولا تمثل الواقع فتقرر حظر حظرًا باتًا على جميع الجهات المختلفة بنطاق المحافظة الإدلاء بأي تصريحات في جميع وسائل الإعلام (إذاعة تليفزيون صحافة) سواء كانت تتعلق بمجال عمل الإدارة أو غيرها إلا بعد العرض على اللواء المحافظ والحصول على تصديق.

وصدر الكتاب إلى جميع رؤساء المراكز ومديري المديريات ورؤساء أفرع الوزارات ممهورا بتوقيع السكرتير العام للمحافظة.