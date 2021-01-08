بسبب الميراث.. مقتل خفير على يد نجليه في المنيا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



المنيا - محمد النادي:

قُتل خفير نظامي داخل محافظة المنيا، اليوم الجمعة، على يد نجليه، داخل إحدى القرى؛ أثناء المشاجرة على الميراث.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا، بورود إشارة من المستشفى العام بوصول "صلاح.ع.ع" 65 عامًا، خفير نظامي بالمعاش، مقيم بقرية نزلة الفلاحين، جثة هامدة، إثر تهشم في مقدمة رأسه وإصابته بإرتجاج بالمخ.

انتقل المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز شرطة المنيا، إلى المستشفى، وتبيّن أن المجني عليه تشاجر مع ابنيه محمد - 30 عامًا، يعمل بالكويت، ومصطفى - 23 عامًا، عاطل، ويقيمان بنفس القرية، وأثناء الشجار رطمه أحدهما بحجر جاري تحديده؛ ما أدى إلة إصابته في مقدمة الرأس ووفاته متأثرا بجراحه.

جرى نقل جثة المتوفي إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق. وأفادت التحريات الأولية التي أجراها فريق البحث الجنائي أن مشادة كلامية وقعت بين الأب وابنيه وتطورت لمشاجرة بسبب خلاف عليدى ميراث منزل، وأنه أثناء ذلك رطم أحدهما المجني عليه "الأب" بحجر؛ ما أدى إلى حدوث إصابات بالغة في مقدمة الرأس وتهتك ووفاته عقب ذلك.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُلقيّ القبض على المتهم الأول الإبن الأكبر "محمد" أثناء تواجده داخل المستشفى العام بعد نقل والده إليها، فيما تكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبط شقيقه الهارب "مصطفى".

وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت التحفظ عليدى الجثة لحين انتداب طبيب شرعي؛ لمناظرتها وتوقيع الكشف الطبي عليها وتحديد الإصابات وكيفية ووقت حدوث الوفاة والأداة المستخدمة، كما كلّفت النيابة إدارة البحث الجنائي باستعجال إجراء التحريات اللازمة لمعرفة الظروف والملابسات، والتصريح عقب ذلك بدفن الجثة.