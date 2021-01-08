أخبار عاجلة

التفاصيل تصنع الفرق -
الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها الأممية إلى تايوان.. تعرَّف على السبب -
هولندا تجدِّد إغلاقًا صارمًا للبلاد 3 أسابيع بسبب السلالة الجديدة من كورونا -
الولايات المتحدة تسجل 199,793 إصابة جديدة بكورونا و1,957 حالة وفاة -
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد -
فرنسا تدين اعتزام سلطات الاحتلال بناء 800 وحدة سكنية بالضفة الغربية المحتلة -
أمانة الجوف وبلدياتها تخصص 100 حاوية نفايات بطرق المتنزهات والمخيمات البرية -
النمسا تطرد شخصًا من أصول تركية تلقى أوامر باغتيال شخصيات انتقدت أنقرة -
رامي جلال: انعقاد مجلس النواب شهادة وفاة اليمين الديني المتشدد -
الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها الأممية إلى تايوان.. تعرَّف على السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بسبب الميراث.. مقتل خفير على يد نجليه في المنيا

Print
بسبب الميراث.. مقتل خفير على يد نجليه في المنيا بسبب الميراث.. مقتل خفير على يد نجليه في المنيا

مصراوي Masrawy

05:01 م الجمعة 08 يناير 2021


المنيا - محمد النادي:

قُتل خفير نظامي داخل محافظة المنيا، اليوم الجمعة، على يد نجليه، داخل إحدى القرى؛ أثناء المشاجرة على الميراث.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا، بورود إشارة من المستشفى العام بوصول "صلاح.ع.ع" 65 عامًا، خفير نظامي بالمعاش، مقيم بقرية نزلة الفلاحين، جثة هامدة، إثر تهشم في مقدمة رأسه وإصابته بإرتجاج بالمخ.

انتقل المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز شرطة المنيا، إلى المستشفى، وتبيّن أن المجني عليه تشاجر مع ابنيه محمد - 30 عامًا، يعمل بالكويت، ومصطفى - 23 عامًا، عاطل، ويقيمان بنفس القرية، وأثناء الشجار رطمه أحدهما بحجر جاري تحديده؛ ما أدى إلة إصابته في مقدمة الرأس ووفاته متأثرا بجراحه.

جرى نقل جثة المتوفي إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق. وأفادت التحريات الأولية التي أجراها فريق البحث الجنائي أن مشادة كلامية وقعت بين الأب وابنيه وتطورت لمشاجرة بسبب خلاف عليدى ميراث منزل، وأنه أثناء ذلك رطم أحدهما المجني عليه "الأب" بحجر؛ ما أدى إلى حدوث إصابات بالغة في مقدمة الرأس وتهتك ووفاته عقب ذلك.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُلقيّ القبض على المتهم الأول الإبن الأكبر "محمد" أثناء تواجده داخل المستشفى العام بعد نقل والده إليها، فيما تكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبط شقيقه الهارب "مصطفى".

وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت التحفظ عليدى الجثة لحين انتداب طبيب شرعي؛ لمناظرتها وتوقيع الكشف الطبي عليها وتحديد الإصابات وكيفية ووقت حدوث الوفاة والأداة المستخدمة، كما كلّفت النيابة إدارة البحث الجنائي باستعجال إجراء التحريات اللازمة لمعرفة الظروف والملابسات، والتصريح عقب ذلك بدفن الجثة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصطفى بكري: مصر لن تكون عزبة لحزب سياسي

مصطفى بكري: مصر لن تكون عزبة لحزب سياسي

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

شبكة عيون الإخبارية