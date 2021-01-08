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انتحار شاب داخل منزله في المنيا

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انتحار شاب داخل منزله في المنيا انتحار شاب داخل منزله في المنيا

مصراوي Masrawy

04:45 م الجمعة 08 يناير 2021

المنيا - محمد النادي:

انتحر شاب داخل منزله بإحدي قرى محافظة المنيا، اليوم الجمعة، إذ شنق نفسه في ظروف غامضة، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لمعرفة الظروف والملابسات.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالعثور علي جثة لشاب مخنوقًا داخل منزله بعزبة سليم باشا التابعة لمجلس قروي دمشير بمركز المنيا.

انتقل المقدم محمد منير، رئيس مباحث مركز المنيا، وبالمعاينة والفحص، ومناظرة الجثة تبيّن أنها لشاب يدعى "ح.خ" 17 عامًا، عاطل.

وأفادت التحريات الأولية، أن المُنتحر أقدم عل ذلك من خلال شنق نفسه بحبل داخل إحدى غرف المنزل، في ظروف غامضة، وجاري تكثيف التحريات لمعرفة أسباب الحادث وظروفه وملابساته.

جرى نقل جثة المُنتحر إلى مشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق، والتي طلبت استعجال تحريات المباحث حول الظروف والملابسات، وانتدبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثة ومناظرتها وتحديد كيفية ووقت حدوث الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية أم لا، وجرى تحرير محضرا بالواقعة.‏

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