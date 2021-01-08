محافظ الإسكندرية: وضع ضوابط للعمل في الأسواق الأسبوعية لمواجهة كورونا

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الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وضع ضوابط للعمل داخل الأسواق وخاصة الأسواق الأسبوعية، بما يضمن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد الشريف، في تصريحات له اليوم، على ضرورة التشديد على الباعة بالأسواق بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية حفاظا على صحتهم وسلامة المواطنين المترددين على الأسواق.

وأكد الشريف، أن المحافظة لن تسمح بأي ضرر لأي شخص، ولكن لابد من الالتزام بالإجراءات الوقائية من أعمال التطهير والتعقيم وترك المسافات اللازمة.

وفي سياق متصل، نفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، تجربة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، بسوق الجمعة، حيث تم رسم خطوط على الأرض بالسوق لمراعاة مسافات التباعد وعدم التزاحم.

وتم التشديد على الباعة بارتداء الكمامات والتعقيم والتطهير المستمر وكذا التنبيه على الرواد بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد لعدم توقيع غرامات عليهم. وقد لاقت تلك التجربة استحسان كبير من قبل الباعة والمترددين على الأسواق.