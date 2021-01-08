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بوتان تسجل أول وفاة بكورونا منذ بدء الجائحة

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بوتان تسجل أول وفاة بكورونا منذ بدء الجائحة بوتان تسجل أول وفاة بكورونا منذ بدء الجائحة

مصراوي Masrawy

04:27 م الجمعة 08 يناير 2021

نيودلهي- (د ب أ):

أعلنت مملكة بوتان الصغيرة الواقعة بمنطقة الهيمالايا عن أول وفاة بها جراء الإصابة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19، بعد نحو عشرة أشهر من رصد الفيروس وإغلاقات للحد من انتشار الجائحة.

وقالت وزارة الصحة إن رجلا، 34 عاما، كان يعاني من مرض مزمن في الكبد دخل المستشفى في تيمفو، عاصمة البلاد، في 21 ديسمبر حيث تبين إصابته بفيروس كورونا. وأعلنت الوزارة وفاته "بعميق الأسى".

سجلت بوتان 767 حالة إصابة بكوفيد-19 وأجرت نحو 315 ألف اختبار كورونا منذ رصد الإصابة الأولى في سائح أمريكي في مارس الماضي.

وبعد فترة قصيرة من ذلك، حظرت البلاد التي تعتمد على السياح الأغنياء، السياحة وفرضت حجرا صحيا إلزاميا على مواطني بوتان العائدين من الخارج.

ومنذ ذلك الوقت، فرضت الدولة ذات الـ750 ألف نسمة إغلاقا مرتين بقيود صارمة على الحركة.

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