★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

ستوكهولم- (د ب أ):

أقر البرلمان السويدي اليوم الجمعة مشروع قانون من شأنه أن يعزز بشكل مؤقت سلطات الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وسوف يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ يوم الأحد ومن شأنه أن يعطي الحكومة الحق في إصدار أمر بغلق على سبيل المثال، مراكز التسوق ووسائل النقل العام وصالات الرياضة والأماكن الثقافية والمتنزهات، للحد من عدد هؤلاء المسموح لهم بدخولها.

يمكن أيضا تغريم الأشخاص الذين ينتهكون الحد الأقصى في التجمعات العامة.

وتم تقديم اقتراح بأن يظل القانون ساريا حتى نهاية سبتمبر.

وشهدت البلاد نحو 482 ألف إصابة و9262 وفاة جراء الفيروس وهي أعلى من جيرانها الآخرين في منطقة الشمال.