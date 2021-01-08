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"إغاثي الملك سلمان" يوزع 2,500 كرتون تمور في عدة قرى بلحج

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"إغاثي الملك سلمان" يوزع 2,500 كرتون تمور في عدة قرى بلحج "إغاثي الملك سلمان" يوزع 2,500 كرتون تمور في عدة قرى بلحج
المركز قدّم من 85 طن أغذية في ولاية غرب كردفان السودانية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2,456 كرتون تمور في قرى بله، وأورنيب، وباور، وذا البئر، ومركز الملاح، والخراد، بمديرية الملاح التابعة لمحافظة لحج، استفاد منها 2,456 أسرة.

من جهة أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 750 كرتون تمور في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، استفاد منها 750 أسرة نازحة ومتضررة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر المركز للشعب اليمني الشقيق.

وقد وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 85 طنًا و600 كيلوجرام من السلال الغذائية في محلية بابنوسة التابعة لولاية غرب كردفان السودانية، استفاد منها 4,800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية في جمهورية السودان.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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