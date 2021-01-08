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: الجواز الصحي ليس شرطًا للسفر إلى خارج المملكة

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السعودية: الجواز الصحي ليس شرطًا للسفر إلى خارج المملكة : الجواز الصحي ليس شرطًا للسفر إلى خارج المملكة

مصراوي Masrawy

04:14 م الجمعة 08 يناير 2021

الرياض- (د ب أ):

أوضح تطبيق (توكلنا) المعتمد من وزارة الصحة اليوم الجمعة، أن الجواز الصحي لا يعد- في الوقت الحالي- شرطًا للسفر إلى خارج المملكة.

وذكر التطبيق ،عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الجمعة أنه "في الوقت الحالي، الجواز الصحي ليس شرطًا للسفر، وقد تفرض بعض الدول مستقبلًا اشتراطات تتعلق بأخذ اللقاح".

وتابع التطبيق قائلا"وفي حال وجود أي مستجدات عن ارتباطه بالسفر، سيتم الإعلان عنه من خلال الجهة المختصة".

جاء ذلك ردًا على استفسار مستفيد مفاده: هل الجواز الصحي هذا، هو المطلوب عند السفر والخروج من البلد السعودية.

وأعلنت السلطات في المملكة الخميس عن جواز سفر جديد يسمى "الجواز الصحي" بعدد الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد.

ولم يوضح الوزير تفاصيل استخدام هذا الجواز في أنحاء المملكة، وكيف سيتم التعامل مع حامله من قبل الجهات المختصة.

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مصراوي Masrawy

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