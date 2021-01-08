منها 35 تجمعًا تنموية.. مشروعات جديدة في 2021 بشمال سيناء

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شمال سيناء – أشرف سويلم:

تستعد محافظة شمال سيناء لإقامة مشروعات تنموية جديدة خلااص العام الجاري، تستهدف دفع عجلة التنمية وتنفيذ استراتيجية الدولة.

أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن انطلاق مشروعات زراعية كبيرة في شمال سيناء خلال عام 2021 تتضمن إقامة التجمعات الزراعية التنموية فى منطقة وسط سيناء والتى تصل إلى 35 تجمعًا بها مساحات من الأراضي الزراعية المجهزة.

وأكد شوشة، على إضافة مساحة 271 ألف فدانا كمرحلة أولى ضمن منظومة الزراعة بالتجمعات والاستفادة من مياه محطة معالجة مياه بحر البقر التى ستضيف مساحة 600 ألف فدانا جديدة الى زمام الأراضي الزراعية بالمحافظة.

تابع شوشة، أنه سيجري استكمال مشروع تطوير العريش الذي انتهت مرحلته الأولى وتم افتتاحها في أكتوبر الماضي.

وأضاف ، أن المرحلة الأولى تضمنت تطوير 5 ميادين والمحاور الرابطة بينها شاملة رصف وتركيب الأرصفة والتشجير وإنشاء نافورة وحائط جداري به العديد من اللوحات الفنية التي تدل على تراث سيناء وذكرى النصر.

تابع شوشة، أن المحور الثاني الذي سيتم تطويره هو طريق الجيش الممتد من مديرية أمن شمال سيناء حتى مستشفى العريش العام وميدان النصر وصولًا إلى الساحة الشعبية ثم إلى ميدان العتلاوى حتى شارع أسيوط ليكون محورا تبادليا مع محور طريق الفاتح.

كما يتم تطوير الكورنيش البحري من المساعيد حتى غرناطة، حيث تم إعداد مخطط جيد لبدء تطويره لينتهي بالتوازي مع تطوير محوري الفاتح والجيش.