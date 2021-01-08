أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها الأممية إلى تايوان.. تعرَّف على السبب -
هولندا تجدِّد إغلاقًا صارمًا للبلاد 3 أسابيع بسبب السلالة الجديدة من كورونا -
"تعالوا خدوني.. سممت مراتي".. قهوجي يقتل زوجته ويجلس بجوار جثتها في أرض اللواء -
مجلس النواب الجديد يُرسل أول برقية للسيسي -
لـ"تجاوزه في حق ريهام سعيد".. قرار عاجل من "الإعلاميين" ضد سيد علي -
الولايات المتحدة تسجل 199,793 إصابة جديدة بكورونا و1,957 حالة وفاة -
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد -
فرنسا تدين اعتزام سلطات الاحتلال بناء 800 وحدة سكنية بالضفة الغربية المحتلة -
أمانة الجوف وبلدياتها تخصص 100 حاوية نفايات بطرق المتنزهات والمخيمات البرية -
النمسا تطرد شخصًا من أصول تركية تلقى أوامر باغتيال شخصيات انتقدت أنقرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

منها 35 تجمعًا تنموية.. مشروعات جديدة في 2021 بشمال سيناء

Print
منها 35 تجمعًا تنموية.. مشروعات جديدة في 2021 بشمال سيناء منها 35 تجمعًا تنموية.. مشروعات جديدة في 2021 بشمال سيناء

مصراوي Masrawy

03:53 م الجمعة 08 يناير 2021

شمال سيناء – أشرف سويلم:

تستعد محافظة شمال سيناء لإقامة مشروعات تنموية جديدة خلااص العام الجاري، تستهدف دفع عجلة التنمية وتنفيذ استراتيجية الدولة.

أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن انطلاق مشروعات زراعية كبيرة في شمال سيناء خلال عام 2021 تتضمن إقامة التجمعات الزراعية التنموية فى منطقة وسط سيناء والتى تصل إلى 35 تجمعًا بها مساحات من الأراضي الزراعية المجهزة.

وأكد شوشة، على إضافة مساحة 271 ألف فدانا كمرحلة أولى ضمن منظومة الزراعة بالتجمعات والاستفادة من مياه محطة معالجة مياه بحر البقر التى ستضيف مساحة 600 ألف فدانا جديدة الى زمام الأراضي الزراعية بالمحافظة.

تابع شوشة، أنه سيجري استكمال مشروع تطوير العريش الذي انتهت مرحلته الأولى وتم افتتاحها في أكتوبر الماضي.

وأضاف ، أن المرحلة الأولى تضمنت تطوير 5 ميادين والمحاور الرابطة بينها شاملة رصف وتركيب الأرصفة والتشجير وإنشاء نافورة وحائط جداري به العديد من اللوحات الفنية التي تدل على تراث سيناء وذكرى النصر.

تابع شوشة، أن المحور الثاني الذي سيتم تطويره هو طريق الجيش الممتد من مديرية أمن شمال سيناء حتى مستشفى العريش العام وميدان النصر وصولًا إلى الساحة الشعبية ثم إلى ميدان العتلاوى حتى شارع أسيوط ليكون محورا تبادليا مع محور طريق الفاتح.

كما يتم تطوير الكورنيش البحري من المساعيد حتى غرناطة، حيث تم إعداد مخطط جيد لبدء تطويره لينتهي بالتوازي مع تطوير محوري الفاتح والجيش.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصطفى بكري: مصر لن تكون عزبة لحزب سياسي

مصطفى بكري: مصر لن تكون عزبة لحزب سياسي

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

شبكة عيون الإخبارية