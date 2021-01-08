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بدء العمل في محور "تنمية الجنوب" بطول 1500 كيلو متر

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بدء العمل في محور "تنمية الجنوب" بطول 1500 كيلو متر بدء العمل في محور "تنمية الجنوب" بطول 1500 كيلو متر

مصراوي Masrawy

03:49 م الجمعة 08 يناير 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن بدء تنفيذ محور تنمية الجنوب بطول 1500 كم بإشراف ومتابعة الفريق كامل الوزير وزير النقل.

قالت المهندسة ميرفت إبراهيم شحاتة، وكيل وزارة النقل مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، في بيان لها، إن المحور يبدأ من منطقة "توشكي" بأسوان حتى منطقة 6 أكتوبر وجرى تقسيم المحور على عدة قطاعات بمعرفة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وتوزيعها على عدة شركات مقاولات لتنفيذ المحور في أقرب فترة زمنية ممكنة.

أكدت ميرفت، أن المحور مقسم لمسافات يبدأ من توشكى في أسوان حتى منطقة درب الأربعين بمركز باريس بالوادي الجديد بطول 126 كم، ومن درب الأربعين إلى شرق العوينات بمركز الداخلة، بطول 120 كم، ومن شرق العوينات إلى مدينة "موط" بمركز الداخلة، بطول 375 كم، ومن الداخلة للفرافرة بطول 320 كم، ومن الفرافرة حتى الواحات البحرية بطول 280 كم، ومن البحرية وحتى 6 أكتوبر بطول 290 كم.

أوضحت ميرفت، أنه جرى تقسيم هذه القطاعات بالمحور على شركات المقاولات على أن يجري ازدواج كل هذه الطرق بالمحور بداية من توشكي وحتى نهاية المحور في 6 أكتوبر.

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