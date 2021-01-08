أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها الأممية إلى تايوان.. تعرَّف على السبب -
هولندا تجدِّد إغلاقًا صارمًا للبلاد 3 أسابيع بسبب السلالة الجديدة من كورونا -
"تعالوا خدوني.. سممت مراتي".. قهوجي يقتل زوجته ويجلس بجوار جثتها في أرض اللواء -
مجلس النواب الجديد يُرسل أول برقية للسيسي -
لـ"تجاوزه في حق ريهام سعيد".. قرار عاجل من "الإعلاميين" ضد سيد علي -
الولايات المتحدة تسجل 199,793 إصابة جديدة بكورونا و1,957 حالة وفاة -
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد -
فرنسا تدين اعتزام سلطات الاحتلال بناء 800 وحدة سكنية بالضفة الغربية المحتلة -
أمانة الجوف وبلدياتها تخصص 100 حاوية نفايات بطرق المتنزهات والمخيمات البرية -
النمسا تطرد شخصًا من أصول تركية تلقى أوامر باغتيال شخصيات انتقدت أنقرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القيادة تهنئ رئيس وزراء جورجيا لحصوله على ثقة البرلمان

Print
القيادة تهنئ رئيس وزراء جورجيا لحصوله على ثقة البرلمان القيادة تهنئ رئيس وزراء جورجيا لحصوله على ثقة البرلمان
أشادت بمتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين

القيادة تهنئ رئيس وزراء جورجيا لحصوله على ثقة البرلمان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لجيورجي جاخاريا رئيس وزراء جورجيا، بمناسبة حصوله على ثقة البرلمان لمنصب رئيس الوزراء.

وقال الملك: تلقينا ببالغ السرور نبأ حصول دولتكم على ثقة البرلمان لمنصب رئيس وزراء جورجيا، ويسرنا بهذه المناسبة أن نعرب لدولتكم عن تهانينا الصادقة وأمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد، وأن نشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكدين لدولتكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين، راجين لدولتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ برقية تهنئة لجيورجي جاخاريا رئيس وزراء جورجيا بمناسبة حصوله على ثقة البرلمان لمنصب رئيس الوزراء.

وقال سمو ولي العهد: تلقيت ببالغ السرور نبأ حصول دولتكم على ثقة البرلمان لمنصب رئيس وزراء جورجيا، ويسرني بهذه المناسبة أن أعرب لكم عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، وأن أشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكداً لدولتكم الحرص على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، راجياً لدولتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والرقي".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها الأممية إلى تايوان.. تعرَّف على السبب

الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها الأممية إلى تايوان.. تعرَّف على السبب

هولندا تجدِّد إغلاقًا صارمًا للبلاد 3 أسابيع بسبب السلالة الجديدة من كورونا

هولندا تجدِّد إغلاقًا صارمًا للبلاد 3 أسابيع بسبب السلالة الجديدة من كورونا

الولايات المتحدة تسجل 199,793 إصابة جديدة بكورونا و1,957 حالة وفاة

الولايات المتحدة تسجل 199,793 إصابة جديدة بكورونا و1,957 حالة وفاة

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

شبكة عيون الإخبارية