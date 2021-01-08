بنية رفع البلاء.. شيوخ بالأزهر والأوقاف والإفتاء يتضرعون إلى الله بقراءة "كتاب الشفا"

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

عقدت مؤسسة البيت المحمدي، برعاية الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، جلسة علمية - عبر البث المباشر وفقا للإجراءات الاحترازية - لقراءة كتاب " الشفا بتعريف حقوق المصطفى" لمؤلفه العلامة القاضي أبي الفضل عياض وذلك بنية رفع البلاء وكشف الغمة عن الأمة

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وبدأت الجلسة بمقدمة افتتح بها المجلس الداعية الإسلامي الشيخ سيد شلبي عضو مؤسسة البيت المحمدي، أوضح فيها أن العلماء من الأمة دأبوا إذا حل بهم خطب أو اشتد بهم بلاء، أن يفزعوا ويهرعون إلى الله متوسلين بأحب خلقه إليه وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، مستشهدا بما قاله أحد الشعراء:

ولما رأيت الأمر لله وحده وأن رسول الله خير الخلائق

توسلت في أمري وتفريج كربتي بأكرم مخلوق لأكرم خالق

وأضاف أنه كان من أجل ما يتقرب به العلماء بعد القرآن كتاب الشفا حيث اعتني بقراءته علماء الأمة الإسلامية، وكان الإمام أبو الحسن الشاذلي يقرؤه بمصر، ويحضر لسماعه في مجلسه سلطان العلماء العز بن عبدالسلام، وابن دقيق العيد، والحافظ المنذر، وامتثالا لنهج العلماء نسير على خطاهم بهذه القراءة،

وقرأ الشيخ إدريس الجعفري بعض آيات القرآن الكريم، أتبعه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء مؤكدا أن قراءة كتاب الشفا كان يفعله العلماء، وكانوا يداومون على قراءته في الشدائد وفي شهر رمضان، وكانت الأوقاف معقودة على قراءته في مسجد الإمام الشافعي، وقد قال شيوخنا إن قراءة كتاب البخاري، والشفا من أحسن القربات وتأسيا بأئمتنا نفعل مثلما يفعلون عسى أن تصيبنا البركات.

وقال الشيخ إبراهيم الصوفي عضو مؤسسة البيت المحمدي، باحث الماجستير بكلية الدعوة، إن كتاب الشفا من الكتب جليلة القدر التي تُعرف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو واسع الانتشار وله مطبوعات ومخطوطات كثيرة منها 47 مخطوطة في مكتبة الأسد بدمشق و49 في مكتبة الأزهر و42 في دار الكتب و100 في الخزانة الملكية بالرباط، وهو كتاب محبوب ذو مكانة عالية في نفوس العلماء وطلاب العلم لتعلقه بذات المصطفى وقدره العظيم، وقد أقبل عليه العلماء واعتنوا به شرحا واختصارا وتخريجا وترجمة. وقد قال عنه صاحبه عندما سئل عن كثرة حبه له :

فقالوا: أراك تحب الشفا و تخبر فيه عن المصطفى

فقلت: لأني عليل الفؤاد وكل عليل يحب الشفا

يذكر أن كتاب الشفا تناول مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزاته، وكل ما يتصل به من فضائل، وحقوق وواجبات، وجاء في أكثر من ‪ صفحة، وأن مؤسسة البيت المحمدي برئاسة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، تحيى ما كان يفعله العلماء السابقين، والشيوخ الأزاهرة من جلسات علمية يتضرعون فيها إلى الله بأن يكشف الغمة ويرفع البلاء.