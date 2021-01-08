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برلين تدعو إلى تطبيق حازم لقرارات احتواء كورونا

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برلين تدعو إلى تطبيق حازم لقرارات احتواء كورونا برلين تدعو إلى تطبيق حازم لقرارات احتواء كورونا

مصراوي Masrawy

04:11 م الجمعة 08 يناير 2021

برلين- (د ب أ):

دعت الألمانية إلى تطبيق قرارات تشديد وتمديد تدابير احتواء جائحة كورونا، التي تم اتخاذها بالاشتراك مع الولايات.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت اليوم الجمعة في برلين: "نرى في الوضع الحالي أن التنفيذ الحازم لقرارات الحكومة الاتحادية والولايات، أيضا بالنظر إلى متغير الفيروس الأكثر عدوى، أمر ضروري وينطبق أيضا على القرارات المتعلقة بالمدارس".

وتأتي تصريحات زايبرت ردا على أسئلة حول مسار العمل في المدارس في الولايات الألمانية، حيث قررت حكومة ولاية برلين على سبيل المثال الجمع بين التعلم عن بعد وحضور حصص في المدارس في مجموعات صغيرة مجددا اعتبارا من 11 يناير.

وقال زايبرت: "من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، لا ينبغي أن يتعلق الأمر بتطبيق القرارات على أوسع نطاق ممكن، ولكن يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للالتزام بهذه القرارات وبالتالي تحقيق الغرض منها".

وكانت الحكومة الاتحادية والولايات قد اتفقت على تمديد الإجراءات المشددة لاحتواء كورونا، والتي بدأت في ديسمبر بتعليق الحضور في المدارس حتى نهاية يناير. وينص الاتفاق أيضا على إمكانية إجراء استثناءات للمراحل الدراسية الختامية.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم الشؤون التعليمية من اختصاص الولايات.

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مصراوي Masrawy

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