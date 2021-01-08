منظمة إغاثية تحذر من خطر وقوع أسوأ مجاعة على مستوى العالم في اليمن

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



ذكر المجلس النرويجي للاجئين أن اليمن مهدد بأسوأ مجاعة على مستوى العالم منذ عقود.

وكتب الأمين العام للمنظمة الاغاثية جان إيجلاند اليوم الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن قريبون من نقطة اللاعودة إلى الوراء".

ويحذر "المجلس النرويجي للاجئين" من أن عدد الجياع من المرجح أن يستمر في الارتفاع خلال الأشهر الستة المقبلة. ورغم ذلك، يرى إيجلاند أن قادة العالم لا يزالون قادرين على منع "هذه الكارثة التي صنعها الإنسان".

واندلعت حرب أهلية في اليمن منذ 2014. وتعتبر الدولة الواقعة في شبه الجزيرة العربية على أية حال من أفقر دول العالم. وقد زادت جائحة كورونا الوضع سوءا. ووفقا للأمم المتحدة، يعتمد الآن حوالي 24 مليون شخص - حوالي 80 بالمئة من السكان - على المساعدات الإنسانية.

وأعلنت الأمم المتحدة من قبل أن اليمن يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم. في الوقت نفسه، تشكو الأمم المتحدة من نقص التمويل لبرنامج المساعدة الخاص بها.

ويقاتل المتمردون الحوثيون في اليمن ضد الحكومة المعترف بها دوليا، ويسيطرون على أجزاء كبيرة منها من البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء. ويدعم تحالف تقوده السعودية الحكومة ويشن ضربات جوية متكررة تودي بحياة مدنيين أيضا. وتعتبر الرياض الحوثيين حليفا لعدوها اللدود إيران.

ووفقا للمجلس النرويجي للاجئين، يتم عرقلة وصول الوقود الضروري بصورة ملحة في اليمن، كما لا يتلقى الأطباء والمعلمون رواتبهم. وفي الوقت نفسه، تتصاعد وتيرة العنف في البلاد .