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مجلس العلماء في إندونيسيا: لقاح سينوفاك الصيني المضاد لكورونا "حلال"

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مجلس العلماء في إندونيسيا: لقاح سينوفاك الصيني المضاد لكورونا "حلال" مجلس العلماء في إندونيسيا: لقاح سينوفاك الصيني المضاد لكورونا "حلال"

مصراوي Masrawy

04:05 م الجمعة 08 يناير 2021

جاكرتا- (د ب أ):

أعلن مجلس العلماء في إندونيسيا اليوم الجمعة أن اللقاح الذي طورته شركة سينوفاك بيوتيك الصينية المضاد لفيروس كورونا "حلال"، مما يمهد الطريق أمام استخدامه في حملة التطعيم واسعة النطاق التي ستبدأ في البلاد الأسبوع المقبل.

وصرح أسرورون نيام سكرتير لجنة الفتوى بالمجلس إن "اللجنة وافقت على أن لقاح "كوفيد-19" الذي تنتجه شركة سينوفاك حلال".

كانت رئيس هيئة الرقابة على الأغذية والدواء في إندونيسيا بيني لوكيتو قد صرحت اليوم الجمعة أن نتاج اختبارات المراحل الأخيرة الخاصة بلقاح سينوفاك في البرازيل وتركيا قد أظهرت أن فعاليته تصل إلى 78 %، 91.25% في الدولتين على الترتيب.

وأضافت أن سينوفاك تجري تجارب مماثلة في إندونيسيا، ولكن البيانات بشأن فعالية اللقاح لم تظهر بعد.

ومن المقرر أن تبدأ إندونيسيا حملة تطعيم واسعة النطاق ضد يوم الأربعاء المقبل. وصرح مسؤولون أن الرئيس جوكو ويدودو سيكون أول من يتلقى جرعة اللقاح لطمأنة الشعب بشأن سلامته.

وحصلت إندونيسيا على ثلاثة ملايين جرعة من لقاح شركة سينوفاك.

جدير بالذكر أن إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ويقطنها 270 مليون نسمة، يوجد بها أكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا في جنوب شرق أسيا.

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مصراوي Masrawy

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