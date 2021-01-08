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الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا تسجل أكبر انخفاض منذ 2013 بسبب كورونا

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الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا تسجل أكبر انخفاض منذ 2013 بسبب كورونا الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا تسجل أكبر انخفاض منذ 2013 بسبب كورونا

مصراوي Masrawy

03:57 م الجمعة 08 يناير 2021

وارسو- (د ب أ):

قالت وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) اليوم الجمعة إن عدد الحالات غير الشرعية لعبور الحدود التي تم اكتشافها على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي انخفض بنسبة 13 % إلى حوالي 124 ألفا في عام 2020 مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى القيود المفروضة للوقاية من كوفيد- 19.

وأشارت الوكالة، نقلا عن بيانات أولية، إلى أن هذا يتوافق مع أقل عدد من حالات الدخول غير الشرعية المكتشفة منذ 2013.

وكان الانخفاض واضحا في الغالب على طريق شرق البحر المتوسط، حيث انخفضت حالات العبور غير الشرعية بنسبة 76 % لتصل إلى حوالي 20 ألفا. وشهد طريق غرب البحر المتوسط انخفاضا في عدد حالات العبور غير الشرعية بنحو 30 % لتصل إلى حوالي 17 ألفا.

ومع ذلك، تضاعف عدد حالات العبور غير الشرعية على طريق وسط البحر المتوسط، الذي يشمل إيطاليا، لتصل إلى أكثر من 35500 حالة وارتفع بنحو 80 حالة في غرب البلقان (لتصل إلى ما يقرب من 27 ألفا).

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