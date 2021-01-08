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أردوغان: ما جرى في الكونجرس الأمريكي صدم العالم

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أردوغان: ما جرى في الكونجرس الأمريكي صدم العالم أردوغان: ما جرى في الكونجرس الأمريكي صدم العالم

مصراوي Masrawy

03:47 م الجمعة 08 يناير 2021

وكالات:

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحداث الأخيرة التي شهدها الكونجرس الأمريكي بـ"المفاجئة" وأنها "صدمت" العالم بأسره، متمنيا انتقالا سلسا للسلطة في 20 يناير الجاري، حسبما نقلت وكالة الأناضول .

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "ما جرى في الولايات المتحدة التي يقال عنها مهد الديمقراطية صدم العالم.. أتمنى أن يستلم بايدن السلطة بشكل سلس بحلول 20 يناير، من خلال مراسم تسليم، كما صرح بذلك أيضا".

وشهدت واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة، مساء الأربعاء لأنصار الرئيس ترامب، الذين بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونجرس، بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للتصديق على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

وتمكن المحتجون من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول (مقر الكونجرس) واحتلال المنصة التي سيعلن رسميا من خلالها تنصيب الرئيس جو بايدن.

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مصراوي Masrawy

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