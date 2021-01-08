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رويترز: لقاح كورونا مطور من قبل مجموعة بحثية ألمانية يفشل في تجربته المبكرة

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رويترز: لقاح كورونا مطور من قبل مجموعة بحثية ألمانية يفشل في تجربته المبكرة رويترز: لقاح كورونا مطور من قبل مجموعة بحثية ألمانية يفشل في تجربته المبكرة

مصراوي Masrawy

03:46 م الجمعة 08 يناير 2021

وكالات:

فشل لقاح كورونا المطور من قبل المركز الألماني لأبحاث العدوى في تحفيز التفاعل المناعي، خلال اختبار مرحلته المبكرة على البشر، بحسب ما أعلن منظمو الاختبار في مستشفى هامبورغ الجامعي، حسبما نقلت وكالة رويترز .

وقال مستشفى هامبورغ إبندورف الجامعي (UKE) في بيان إنه تم تعليق المزيد من الاختبارات حتى يتم تحديد سبب ضعف المناعة في التجربة التي شملت 30 متطوعا، مضيفا أن اللقاح له قدرة على التحمل.

وكانت الشركة المصنعة للقاح IDT Biologika قالت في نوفمبر الماضي إنها تأمل أن تكون قادرة على التقدم بطلب للحصول على موافقة الجهات التنظيمية في نهاية عام 2021.

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مصراوي Masrawy

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