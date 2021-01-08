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غدًا.. قافلة طبية مجانية في حي الزهراء بطور سيناء

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غدًا.. قافلة طبية مجانية في حي الزهراء بطور سيناء غدًا.. قافلة طبية مجانية في حي الزهراء بطور سيناء

مصراوي Masrawy

03:42 م الجمعة 08 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، عن انطلاق قافلة طبية بالمركز الطبي بحي الزهراء في مدينة الطور اعتبارًا من غدًا السبت وحتى الخميس الموافق 14 من شهر يناير الجاري، وفقًا لبروتوكولات التعاون الموقعة مع طب جامعة الزقازيق، والأزهر، ومعهد القلب.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، في تصريح له اليوم، إن القافلة ستقوم بالكشف وإجراء الجراحات والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المرضى بالمركز على فترتين، بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، ومن الخامسة مساءً وحتى الثامنة مساءً.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم 6 تخصصات طبية مختلفة وهم: الأمراض الصدرية، طب الأطفال، الباطنة العامة، الطب النفسي، جراحة قلب، أمراض القلب، وسيجري العمل بالعيادات الخارجية والطوارئ لتوقيع الكشف والفحص الطبي لجميع المرضى بالمجان.

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