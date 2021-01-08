فحص 9 آلاف طفل حديث الولادة بالمنيا ضمن مبادرة السمعيات

مصراوي Masrawy
03:41 م الجمعة 08 يناير 2021
المنيا - محمد النادي:
أجرت مديرية الصحة في محافظة المنيا، الفحص الطبي لـ9084 طفلًا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر ديسمبر الماضي، ضمن مبادرة السمعيات، وهي إحدى مبادرات رئيس الجمهورية، للكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة.
وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات له اليوم الجمعة، إن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، إذ تنفذها وحدات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بمراكز المحافظة، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.
وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 9084 طفلًا حديث الولادة خلال شهر ديسمبر الماضي، موضحًا أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يُجرى إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد سيُجرى تحويل الطفل لعيادة الإحالة بمستشفى المنيا العام لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مؤكدًا على مجانية الكشف والعلاج.