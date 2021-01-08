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فحص 9 آلاف طفل حديث الولادة بالمنيا ضمن مبادرة السمعيات

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فحص 9 آلاف طفل حديث الولادة بالمنيا ضمن مبادرة السمعيات فحص 9 آلاف طفل حديث الولادة بالمنيا ضمن مبادرة السمعيات

مصراوي Masrawy

03:41 م الجمعة 08 يناير 2021

المنيا - محمد النادي:

أجرت مديرية الصحة في محافظة المنيا، الفحص الطبي لـ9084 طفلًا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر ديسمبر الماضي، ضمن مبادرة السمعيات، وهي إحدى مبادرات رئيس الجمهورية، للكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة.
وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات له اليوم الجمعة، إن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، إذ تنفذها وحدات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بمراكز المحافظة، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.
وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 9084 طفلًا حديث الولادة خلال شهر ديسمبر الماضي، موضحًا أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يُجرى إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد سيُجرى تحويل الطفل لعيادة الإحالة بمستشفى المنيا العام لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مؤكدًا على مجانية الكشف والعلاج.

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