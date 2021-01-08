محافظ أسيوط: تطوير 26 وحدة صحية في القرى الأكثر احتياجًا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن الانتهاء من إحلال وتجديد وإنشاء 26 وحدة صحية بعدد 26 قرية من القرى الأكثر احتياجًا خلال الأيام القادمة.

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدات الصحية الـ 26 تنفذها هيئة الابنية التعليمية بتكلفة تبلغ 141 مليون و982 ألف جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية منها 14 وحدة إحلال كلي بتكلفة 79 مليون و587 ألف جنيه، و11 وحدة تطوير وتوسع بتكلفة 56 مليون و366 ألف جنيه، ووحدة إنشاء جديد بتكلفة 6 مليون و272 ألف جنيه مؤكدًا أنه جرى الاستلام الابتدائي لـ4 وحدات منهم وجاري استلام باقي الوحدات خلال الأيام المقبلة.