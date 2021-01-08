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محافظ المنوفية: إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية (صور)

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محافظ المنوفية: إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية (صور) محافظ المنوفية: إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية (صور)

مصراوي Masrawy

03:32 م الجمعة 08 يناير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:

أمر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، باستمرار شن الحملات المكبرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية، واسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، ومنعًا لاستغلال الظروف الراهنة في ظل تداعيات انتشار المستجد.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية حملاتها تجاه أعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، إزالة فورية لحالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية المقاطع بناحية مناوهلة بمركز ومدينة الباجور على مساحة 280م2 عبارة عن بناء بالطوب الأبيض.

وفي السياق، صرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بأنه نُفذت إزالة في المهد لحالة تعد بكفر الهجرس بناحية أشمون على مساحة 100م2 بما يعادل 14 سهمًا عبارة عن طوب بلوك وأسمنت، مؤكدًا على حماية الأراضي بالمديرية بدوام المتابعة لرصد أي حالة تعدي على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المتعدين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة بشأن استرداد أراضي الدولة وإنفاذ القانون.
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وبالتنسيق مع مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية، بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة حيال المخالفين لإزالة حالات التعديات على الأراضي الزراعية، والمتابعة الدورية لتنفيذ قرارات الإزالة مع استمرار أعمال الإزالة في المهد لأي تعديات أو مخالفات بنائية جديدة، لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

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