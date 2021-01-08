ضبط 18 طن دقيق مدعم غير صالح للاستهلاك الآدمي بسوهاج/ صور

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، اليوم الجمعة، ضبط 363 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالي 18 طن و150 كيلو جرام، بمخزن بيع مطاحن طهطا، شمالي المحافظة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لإصابة الكمية بالعطن والتحجر.

وأوضح "إبراهيم" أنه جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بها تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج إلى أن الحملة التي نجحت في ضبطت كميات الدقيق المشار إليها جرت برئاسة العميد مصطفي محمد مدير إدارة مباحث التموين بسوهاج، المهندس محمد حسين دياب مدير عام الرقابة بالمديرية، محمد عبداللاه والدكتور هيثم ياسين عبدالرحيم دنقل المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية، السيد حامد عبدالغني مدير إدارة تموين طهطا، محمد سيد عبده رئيس قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين طهطا، مصطفى عبدالحميد رئيس قسم شئون التموين بإدارة تموين طهطا.

وتابع "إبراهيم" أن الحملة حررت ٢١ مخالفة تموينية متنوعة، منها ٤ مخالفات تصرف في حصة دقيق المخابز المدعمة بإجمالي ٢٧ شيكارة دقيق مدعم، و٦ مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و٥ مخالفات عدم إعلان عن مواعيد تشغيل المخابز، و٤ مخالفات غلق المخابز، مخالفتين عدم نظافة أدوات العجين.