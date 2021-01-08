لتحقيق صفر انتظار.. أكبر خطة تطوير لأرصفة ميناء الإسكندرية- تقرير

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الإسكندرية – محمد عامر:

عشرات العمال.. معدات تسابق الزمن.. حركة لا تتوقف على مدار اليوم، هكذا أصبح المشهد في ميناء الإسكندرية، لتنفيذ أكبر خطة تطوير وتحديث لأرصفة أقدم موانئ مصر، الذي يعود تاريخ إنشائه لبدايات القرن التاسع عشر.

وتهدف الخطة التي تنفذها وزارة النقل لإعادة الشباب لـ 6 أرصفة بميناء الدخيلة وإنشاء رصيف جديد بميناء الإسكندرية، الذي يمر من خلالهما أكثر من 60 % من تجارة مصر الخارجية، وذلك في ظل التطور الهائل في مجال الموانئ والنقل البحري في العالم.

وأكد الفريق كامل وزير النقل، أن هناك اهتمام كبير من الحكومة بالاستفادة من منظومة النقل البحري للمساهمة في زيادة الناتج القومي وجعل مصر مركزا عالميا كبيرا للتجارة.

ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من صيانة الأرصفة القديمة وإنشاء أخرى جديدة بطول 3 كيلو متر ما يزيد حجم التداول بميناءي الإسكندرية والدخيلة إلى 80 مليون طن، فضلا عن الوصول إلى صفر انتظار للسفن.

وحول تفاصيل مشروعات الأرصفة، قال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إنه جرى الانتهاء من تطوير وصيانة رصيف 92 بميناء الدخيلة بطول 350 مترا وعمق 15 مترا، والمُخصص للبضائع العامة، وذلك بتكلفة 15 مليون جنيه.

وأوضح "شاهين" أنه جرى تطوير 5 أرصفة أخرى بميناء الدخيلة هي 94/1 بطول 400 متر وبتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه، و94/5 بطول 200 متر بتكلفة 10 مليون جنيه، فضلا عن صيانة رصيف 91.

وأشار إلى أنه يجري أعمال صيانة لرصيف 94/4 الذي يبلغ طوله 200 متر وعمقه 12 متر، منوها أنه من المقرر الانتهاء من تطويره خلال شهرين بتكلفة إجمالية قدرها 10 ملايين جنيه.

وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه جرى أيضا الانتهاء من تطوير رصيف 96 بميناء الدخيلة بطول 400 متر وغاطس 14.5 متر، ما يسمح باستيعاب السفن الكبيرة.

وحول موقف أرصفة ميناء الإسكندرية، أوضح "شاهين" أن أكبرها على الإطلاق هو إنشاء رصيف 3/85 والذي يبلغ طوله 500 متر وعمق 14.5 متر والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 390.6 مليون جنيه.

وأشار رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن الرصيف الجديد يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح سيصل حجم التداول المتوقع بها إلى 5 مليون طن / سنة، فضلا عن كونه سيصبح مؤهل لتراكي سفن حتى حمولة 70 ألف طن.

وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن وزارة النقل تسابق الزمن من خلال تكثيف الأعمال ليلا ونهارا للانتهاء من كافة المشروعات الجاري تنفيذها بميناءي الإسكندرية والدخيلة خلال الموعد المحدد.

يذكر أنه من المقرر إنشاء رصيف جديد يحمل رقم 100 بطول 1800 متر وعمق يتراوح ما بين 15-17 متر وظهير خلفي 660 ألف متر مربع، لزيادة الطاقة الاستيعابية من بضائع وحاويات بميناء الإسكندرية.

ويسمح الرصيف المزمع إنشائه باستقبال عدد 4 سفن بطول 240 متر وعدد سفينة بطول 400 متر، ما يساهم في إضافة طاقة استيعابية جديدة للميناء لتداول الحاويات والغلال والبضائع العامة.