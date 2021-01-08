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صور.. حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في دمياط

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صور.. حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في دمياط صور.. حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في دمياط

مصراوي Masrawy

03:13 م الجمعة 08 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بدمياط، اليوم الجمعة، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي للبناء المخالف في نطاق المركز.

وأسفرت الحملة التي جرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، عن إزالة حالتي تعدِ على أراضى زراعية في قرية أولاد خلف، لمحاولة بناء على مساحة 65 مترا، وعمل تشوينات على مساحة 45 مترًا.

وشددت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على استمرار الحملات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لفرض هيبة الدولة.

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