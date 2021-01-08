أوقاف الوادي الجديد: لا توجد مخالفات بالمساجد والتوعية مستمرة

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الوادي الجديد-محمد الباريسي:

أكد الشيخ رمضان يوسف، وكيل مديرية الأوقاف ومدير عام الدعوة بالوادي الجديد، أن جميع المساجد بمدن وقرى المحافظة مفتوحة أمام المصلين، وتطبق بها كافة الإجراءات الاحترازية، من ارتداء المصليين الكمامات والصلاة على مصليات خاصة بكل مواطن إضافة لأعمال التعقيم والتطهير المستمرة.

وأضاف يوسف"، في بيان صحفي له، اليوم الجمعة، "في حالة رصد مخالفات في أي مسجد من المساجد يتم إغلاقه فورا، مؤكداً أن هناك حملات من لجان المتابعة ومديري إدارات الأوقاف، تمر على المساجد في جولات مفاجئة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، بمراكز المحافظة الخمس، ولم نرصد مخالفات، وفى حالة رصد مخالفة سيتم الإعلان عن ذلك".

وقال وكيل المديرية، إنه شدد على التوعية المستمرة للمصلين قبل كل صلاة بارتداء الكمامات وعدم دخول المساجد إلا مرتدياً الكمامة، حفاظا على صحته وصحة المصلين وأسرهم، مؤكداً أنه يتلقى تقارير يومية من لجان المتابعة وإدارات الأوقاف بمراكز ومدن المحافظة عن زياراتهم وجولاتهم، وكذلك استمرار أعمال التعقيم والتطهير بالمساجد قبل وبعد صلاة الجمعة.