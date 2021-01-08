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ضبط سيارة محملة بـ70 طن قمح مستورد قبل تهريبها في أسيوط

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ضبط سيارة محملة بـ70 طن قمح مستورد قبل تهريبها في أسيوط ضبط سيارة محملة بـ70 طن قمح مستورد قبل تهريبها في أسيوط

مصراوي Masrawy

02:43 م الجمعة 08 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، من ضبط سيارة نقل بمقطورة محملة بـ 70 طن قمح روسي مستورد واردة من أحد البواخر لصالح أحد المطاحن بالمنطقة الصناعية ببني غالب التابعة لمركز أسيوط وذلك قبل تهريبها إلى محافظة سوهاج، وجرى التحفظ على السيارة وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة بأسيوط، أن المديرية تمكنت من إحباط محاولة للتهريب والتصرف في أقماح مستوردة وجرى ضبط سيارة بمقطورة محملة بكمية من الأقماح الروسية المستوردة واردة من أحد البواخر تبلغ حمولتها 70 طن و310 كيلو أقماح وهي في طريقها إلى محافظة سوهاج؛ مشيرًا إلى أنه من المفترض توجهها إلى أحد مطحن بالمنطقة الصناعية ببني غالب التابعة لمركز أسيوط وتم التحفظ علي السيارة والمقطورة بحمولتها من القمح بشركة مطاحن الوسطي وتم تحرير محضر للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.

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