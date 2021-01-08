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محافظ الشرقية: فض 3 أفراح وتغريم أصحابها بسبب "كورونا"

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محافظ الشرقية: فض 3 أفراح وتغريم أصحابها بسبب "كورونا" محافظ الشرقية: فض 3 أفراح وتغريم أصحابها بسبب "كورونا"

مصراوي Masrawy

02:40 م الجمعة 08 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جرى فض 3 أفرح وتغريم اصحابها؛ لمخالفة الإجراءات الوقائية لمواجهة المستجد.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، شنت حملة تفتيشية لمراجعة مدى التزام أصحاب قاعات الأفراح بغلقها وعدم إقامة أية حفلات زفاف لمنع انتشار الفيروس، أسفرت عن فض حفلي زفاف، أحدهما بقرية "بردين"، والآخر في قاعة أفراح بطريق "شرويدة"، وجرى تفرقة المعازيم وتغريم صاحبي الحفلين والقاعة.

كما جرى فض فرح شعبي كبير بقرية "قصاصين الشرق" التابعة لمركز ومدينة الحسينية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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مصراوي Masrawy

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