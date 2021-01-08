استمرار الشبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأسبوع المقبل

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مصراوي Masrawy



كتب – أسامة علي:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة وأماكن سقوط الأمطار، على مدار 6 أيام، بدءا من السبت 9 يناير إلى الخميس 14 يناير 2021.

وأوضحت الأرصاد في بيان لها، أن الظواهر الجوية هي على النحو التالي:

السبت 9 يناير:

شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من و إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد 10 يناير:

سقوط أمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق من (حلايب – شلاتين) على فترات متقطعة.

شبور ة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من و إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الاثنين 11 يناير:

سقوط أمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق من (حلايب – شلاتين) على فترات متقطعة.

شبور ة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من و إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء 12 يناير:

شبور ة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من و إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الاربعاء 13 يناير:

سقوط أمطار خفيفة (40% تقريبا ) على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

شبور ة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من و إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الخميس 14 يناير:

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .

سقوط أمطار خفيفة (40% تقريبا ) على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

شبور ة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من و إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وطالبت هيئة الأرصاد، بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض المناطق.