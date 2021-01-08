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القوى العاملة تكشف تفاصيل وفاة معتمر في حادث بالسعودية

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القوى العاملة تكشف تفاصيل وفاة معتمر في حادث بالسعودية القوى العاملة تكشف تفاصيل وفاة معتمر في حادث بالسعودية

مصراوي Masrawy

02:55 م الجمعة 08 يناير 2021

كتب - يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، تفاصيل وفاة معتمر مصري بالسعودية، لقي حتفه إثر حادث تصادم "حافلة رحلات عمرة بجمل على الطريق" في محافظة تبوك في طريقها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

وبحسب بيان اليوم، وجه الوزير، مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية ، بمتابعة مستحقات وتعويضات المواطن المصري المتوفى "هشام رجب رشدي".

وتلقى الوزير، تقريرا عاجلا عبر الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أشار فيه إلى أنه جاري التواصل مع جهة العمل التي يعمل بها المتوفى هشام رجب رشدي (عامل مطعم) لتحديد مستحقاته التعويض اللازم لإرسالها إلى ورثته.

يذكر أن الحادث توفي فيه ثلاث مصريين و15 مصابًا، إثر حادث تصادم "حافلة رحلات عمرة بجمل على الطريق" وكانت الحافلة متجهة من محافظة تبوك إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة عن طريق الجهراء بعد "تيماء" بسبعين كيلومتراً، وفي أثناء السير تصادمت الحافلة بجمل مما أدى إلى انقلاب الحافلة، وتم إخراج المصابين من الحافلة ونتج عن الحادث ثلاث وفيات هم: الطفل حازم هشام رجب رشدي 4 أعوام، ووالده هشام رجب رشدي 30 عامًا، وياسمين حامد عبد الهادي 26 عامًا، وإصابة 16 أخرين بإصابات بسيطة ومتوسطة وتم تحويلهم إلى مستشفى "تيماء" العام وتم تحويل الطفلة أشرقت أحمد السيد من مستشفى تيماء العام إلى مستشفى الملك خالد العام بتبوك بقسم العناية المركزة وحالتها الآن مستقرة، وقد تم شحن الجثامين الثلاثة إلى .

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