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الثلوج تغطي مدريد.. والأرصاد الإسبانية: سنواجه واحدة من أكبر العواصف الثلجية

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الثلوج تغطي مدريد.. والأرصاد الإسبانية: سنواجه واحدة من أكبر العواصف الثلجية الثلوج تغطي مدريد.. والأرصاد الإسبانية: سنواجه واحدة من أكبر العواصف الثلجية

مصراوي Masrawy

02:33 م الجمعة 08 يناير 2021

مدريد- (أ ف ب):

غطت الثلوج مدريد وجزءاً من إسبانيا الخميس فيما توقعت السلطات أن يشهد نصف الأراضي الإسبانية أحوالا جوية سيئة من الآن إلى الأحد.

وقال الناطق باسم الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية روبين دلكامبو لوكالة فرانس برس "إذا صحّت التوقعات، فسنواجه واحدة من أكبر العواصف الثلجية في السنوات الأخيرة".

والتحفت مدريد الخميس برداء أبيض على غير عادة، ومثلها جزء من منطقة كاستيّا لا مانتشا الشاسعة في وسط إسبانيا.

وأعلنت حالة التأهب للثلوج في نصف الأراضي الإسبانية حتى الأحد، وخصوصاً في المناطق الوسطى والشمالية والشرقية.

وأشارت السلطات إلى أن الثلوج عطلت حركة المرور على نحو 200 طريق الخميس بينما تأخرت بعض القطارات.

وشوهدت حيوانات البط تمشي على المياه المتجمدة لبركة حديقة ريتيرو في مدريد، فيما انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في قسم كبير من المناطق. وسجل الأربعاء رقم قياسي غير رسمي لدرجات الحرارة المتدنية على مستوى إسبانيا بلغ 34,1 درجة تحت الصفر على ارتفاع أكثر من 2000 متر عن مستوى سطح البحر عند محطة الأرصاد الجوية الخاصة في كلوت دي لا يانسا، في وسط جبال البيرينيه الإسبانية.

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