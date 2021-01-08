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السودان ينفي التوصل لاتفاق بشأن الحدود مع إثيوبيا

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السودان ينفي التوصل لاتفاق بشأن الحدود مع إثيوبيا السودان ينفي التوصل لاتفاق بشأن الحدود مع إثيوبيا

مصراوي Masrawy

02:43 م الجمعة 08 يناير 2021

وكالات:

نفى مسؤول عسكري سوداني، اليوم الجمعة، توصل بلاده إلى اتفاق بشأن الحدود مع إثيوبيا، حسبما نقلت تقارير إعلامية.

وقال المسؤول في تصريحات لصحيفة "الشرق": "لم نتوصل إلى اتفاق بشأن الحدود مع إثيوبيا، والحديث بخلاف ذلك غير صحيح"، مشيرا إلى أن "هناك مشاورات فقط، لعقد اجتماعات للجنة الحدود مع إثيوبيا، ولم نتفق على موعد".

وأضاف: "يوجد هدوء حذر على الحدود مع إثيوبيا، ولا اشتباكات عسكرية"، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة السودانية، أعادت الانتشار داخل أراضيها، ولم تتجاوز أو تتوغل داخل الأراضي الإثيوبية".

هذا وقد دعت وزارة الخارجية السودانية، أمس الخميس، إلى تخطيط الحدود مع إثيوبيا، معتبرة أن ذلك يمثل "حلا ناجعا" للمشاكل كافة.

وقال وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، لدى لقائه رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، في العاصمة جوبا: "أكدنا للقيادة في جنوب السودان، أن السودان بسط سيطرته على أراضيه".

وأضاف قمر الدين: "نحن وإخوتنا في إثيوبيا سنصل إلى حلول طالما اتفقنا على مسألة الحدود"، معتبرا أن "تخطيطها بين البلدين يمثل حلا ناجعا لكل المشاكل".

هذا واتهمت إثيوبيا الأربعاء الماضي، السودان، "بانتهاك الاتفاق الموقع بين البلدين عام 1972 بشأن القضايا الحدودية وذلك بغزو الأراضي الإثيوبية".

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