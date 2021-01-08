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مصراوي Masrawy

بغداد- (د ب أ):

رحب الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر اليوم الجمعة بعودة العلاقاتالسعودية - القطرية لما لها من نفع على البلدين والمنطقة والعراق على وجه الخصوص.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر "نأمل أن تكون عودة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين المملكة العربية السعودية ودولة قطر ذات نفع على البلدين وعلى المنطقة عامة وعلى العراق على وجه الخصوص وبداية لإخراج العراق من الصراعات الطائفية وإبعاد التدخلات بالشأن العراقي".

وأعرب عن الأمل بأن يتعاون "الجميع معا لأجل إبعاد الاحتلال والإرهاب والتطبيع عن الدول العربية والإسلامية جمعاء".

يشار إلى أن "إعلان العلا" الصادر عن القمة الخليجية الـ41 التي عقدت في السعودية الثلاثاء الماضي نص على عودة العلاقات بين قطر من جانب، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب آخر، بعد قطيعة على مدار أكثر من ثلاث سنوات ونصف .