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وكالة الأدوية الأوروبية تسمح بزيادة سعة عبوة لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لكورونا

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وكالة الأدوية الأوروبية تسمح بزيادة سعة عبوة لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لكورونا وكالة الأدوية الأوروبية تسمح بزيادة سعة عبوة لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لكورونا

مصراوي Masrawy

02:36 م الجمعة 08 يناير 2021

أمستردام- (د ب أ):
عدلت وكالة الأدوية الأوروبية إرشاداتها الخاصة بلقاح شركتي فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، حيث سمحت بزيادة عدد الجرعات داخل العبوة الواحدة إلى ست بدلا من خمس جرعات.
وقالت الوكالة في بيان مكتوب إنه يمكن استخدام حقن بمواصفات محددة كالتي تستخدم في إعطاء العقار المسمى كوميرناتي، وهو الأول من لقاحين اثنين فقط يتم إقرارهما للاستخدام في الاتحاد الأوروبي حتى الآن، من أجل إضافة جرعة داخل العبوة الزجاجية الواحدة.
وقد يعني هذا التغيير زيادة بنسبة 20 في المئة في الجرعات المتاحة في وقت يكون فيه الإمداد باللقاح شحيحًا، في ظل الاحتياج لجرعتين في بعض الحالات للحماية من أمراض الجهاز التنفسي القاتلة.
وقد وقعت المفوضية الأوروبية، نيابة عن 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ تعداد سكانه 450 مليون نسمة، عقدًا لتوفير ما يصل إلى 600 مليون جرعة من لقاح فايزر/بيونتيك. وأوضحت المفوضية أن الأمر متروك للحكومات الوطنية لتقرر حجم الطلب.
ولا تحتاج وكالة الأدوية الأوروبية إلى الحصول على موافقة المفوضية حول قرارها بزيادة عدد جرعات اللقاح داخل العبوة الواحدة.

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