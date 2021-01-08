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محافظ أسيوط: تخصيص مستشفى الإيمان مركزًا لتلقي لقاح كورونا

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محافظ أسيوط: تخصيص مستشفى الإيمان مركزًا لتلقي لقاح كورونا محافظ أسيوط: تخصيص مستشفى الإيمان مركزًا لتلقي لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

02:39 م الجمعة 08 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، عن اختيار مستشفى الإيمان العام بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط، كمركز لتلقي لقاح المستجد.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات النهائية لبدء تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا وفي إطار خطة الدولة لمجابهة الفيروس.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه بعد معاينة العديد من المراكز الصحية والمستشفيات على مستوى المحافظة لاختيار وتجهيز مركز تلقي تطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا وقع الاختيار على مستشفى الإيمان العام، لتوافر كافة الاشتراطات الصحية بها ومطابقتها لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي بها والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الأولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.

وأجرى المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد محافظة أسيوط، جولة تفقدية لمعاينة مستشفى الإيمان العام بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط، ومتابعة التجهيزات التي تجرى لتخصيصها كمركز للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وذلك في وجود مدير المستشفى والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط ومحمد بشير رئيس حي غرب ومأمور قسم أول أسيوط، وتم معاينة تجهيز أماكن الاستقبال وأماكن التطعيم وحركة المرور وذلك طبقا للجنة المشكلة من المحافظة ومديرية الأمن ومديرية الصحة.

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