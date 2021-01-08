إصابة 7 أشخاص في حادثي تصادم بالإسكندرية

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الإسكندرية - محمد عامر:

أصيب 7 أشخاص في حادثين متفرقين بمدينة الإسكندرية، اليوم الجمعة، بسبب الشبورة المائية التي اجتاحت المدينة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق الدولي بدائرة قسم شرطة الدخيلة، ووجود مصابين.

انتقل ضباط مباحث القسم وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين ان سبب الحادث انعدام الرؤية لوجود شبورة مائية كثيفة.

أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم وجرى رفع آثار الحادث وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كما شهدت منطقة كرموز، إصابة 3 أشخاص إثر تصادم السيارات بسبب الشبورة المائية حيث تم نقل المصابين من قبل سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واجتاحت شبورة مائية وصلت إلى حد الضباب الظهير الصحراوي لمدينة الإسكندرية منذ ساعات الصباح الباكر اليوم الجمعة.

وأهابت محافظة الإسكندرية ‏بالمواطنين توخي الحذر، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، التي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.