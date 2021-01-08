"الكمامة للجميع".. شعار احتفالات عيد الميلاد في سوهاج/ صور

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

حرص المئات من الأخوة الأقباط المحتفلين بأعياد الميلاد بمحافظة سوهاج، والمهنئين لهم من المسلمين على الاحتفال في الأجواء المحدودة، بارتداء الكمامة، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

والتزمت أماكن الألعاب الترفيهية والكافتيريات بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك عن طريق قياس درجة حرارة المواطنين المترددين على الأماكن باستخدام أجهزة قياس الحرارة عن بعد.

وشهد استاد سوهاج الرياضي وكورنيش النيل الشرقي والغربي والمراكب والبواخر العائمة بمدينة سوهاج إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد عن غيرهم من الأماكن الأخرى.