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مصرع 6 أطفال في متفرقة بسوهاج

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مصرع 6 أطفال في حوادث متفرقة بسوهاج مصرع 6 أطفال في متفرقة بسوهاج

مصراوي Masrawy

02:24 م الجمعة 08 يناير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي 6 أطفال مصرعهم، اليوم الجمعة، في سير وغرق وسقوط من علو، بمراكز طما والمراغة والمنشاة وسوهاج.

تبين من تحريات إدارة البحث الجنائي أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة "عماد. ح" 46 عامًا سائق على طريق فرعي بناحية قرية الجزازرة دائرة مركز المراغة اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم من الخلف بالطفلة "نورا. ا" 8 أعوام تلميذة حال لهوها أمام المنزل ما نتج عنه وفاتها، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة كسر بالجمجمة ونزيف داخلي.

وفي مركز المراغة أيضًا لقى الطفل "عبدالرحمن. ا" 5 أعوام مصرعه غرقًا في ترعة السوهاجية أثناء لهوه على حافتها بناحية عزبة بني هلال.

وفي مركز طما لقيت الطفلة "منة. ع" البالغة من العمر عامين وتقيم بناحية التل الزوكي مصرعها عقب سقوطها في مسقى مائي أثناء لهوها أمام منزل أسرتها.

وفي مركز سوهاج لقى الطفل "سيف. ي" البالغ من العمر عامين ويقيم بناحية الشيخ مكرم دائرة المركز مصرعه غرقًا داخل مسقى مائي أثناء لهوه أمام منزل أسرته.

وفي مركز المنشاة لقيت الطفلة "زهراء. م" 3 أعوام مصرعها عقب سقوطها في ترعة أبو دهيس المجاورة لمنزل أسرتها، كما لقى الطفل "محمد. ع" البالغ من العمر عامين ويقيم شارع الطواحين بندر المنشاة مصرعه أيضًا متأثرًا بإصابته عقب سقوطه من أعلى سلم الطابق الثاني بمنزل أسرته.

أُخطر اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، حُررت المحاضر اللازمة بالوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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