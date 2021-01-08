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تحرير 35 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة في الإسكندرية

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تحرير 35 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة في الإسكندرية تحرير 35 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

02:22 م الجمعة 08 يناير 2021

الإسكندرية - محمد عامر:

شن حي غرب الإسكندرية، اليوم، الحمعة حملة مكبرة، على المنشآت والمطاعم والمحال، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد "كوفيد – 19".

توجهت الحملة إلى مناطق مدينة الحرفيين 1 ' 2 ' 3 بالمنشية الجديدة، وشارع عامود السواري، وذلك بوجود المتابعة الميدانية واشغال الطريق والايرادات بالحي

من جانبها قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب، أن الحملة أسفرت عن تحرير 35غرامة فورية 50 جنيه، وذلك لعدم ارتداء الكمامة بالمقاهي والمحال التجارية والعامة.

وشددت شعبان، في تصريح لها اليوم الجمعة، على الالتزام بتطبيق الاجراء الاحترازية والوقائية، واستخدام الكمامات الواقية واستخدام أجهزة قياس الحرارة، والأكواب ذات الاستخدام الواحد حفاظا على سلامة المواطنين .

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