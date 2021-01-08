لندن.. محتال يحقن مسنة بريطانية بلقاح مزيف ضد كورونا

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مقابل 160 جنيها إسترلينياً

تبحث الشرطة في العاصمة البريطانية لندن، عن محتال يدعي أنه يعمل لصالح خدمة الصحة الوطنية حقن امرأة تبلغ من العمر 92 عاماً بلقاح مزيف ضد كوفيد-19.

وقالت الشرطة إن الرجل أخذ من الضحية التي تعيش في سوربيتون، جنوب غربي لندن، 160 جنيهاً إسترلينياً مقابل الحقنة.

وأكدت الشرطة أن من "الضروري" أن يتم إلقاء القبض عليه في أسرع وقت ممكن لأنه "قد يعرّض حياة الناس للخطر".

ووصف مفتش المباحث كيفن آيفز الحادث بأنه "اعتداء مقزز وغير مقبول بتاتا"، طبقاً لـ"بي بي سي".