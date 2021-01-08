ماليزيا توافق على استخدام لقاح فايزر المضاد لكورونا

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مصراوي Masrawy

كوالالمبور- (د ب أ):

منحت الوكالة الوطنية لتنظيم الأدوية في ماليزيا موافقة مشروطة على استخدام لقاح كورونا الذي طورته شركة فايزر، حسبما نقلت قناة "أسترو أواني"، نقلا عن وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار خيري جمال الدين في مقابلة اليوم الجمعة.

وتعني الموافقة المشروطة إمكانية استخدام لقاح شركة فايزر في ماليزيا.

وتم منح اللقاح موافقة مشروطة لأن ماليزيا تحتاج لمزيد من المعلومات من شركة فايزر، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب في خطاب متلفز إن بلاده تعمل على تحسين إجراءات احتواء جائحة فيروس كورونا ومراجعتها، حسبما أفادت وكالة بلومبرج.

ويشمل هذا النظر في إرشادات أكثر صرامة للقطاع الاجتماعي وخاصة للحد من التنقل.