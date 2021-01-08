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بريكسيت: رفض عبور بعض الشاحنات البريطانية إلى أوروبا

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بريكسيت: رفض عبور بعض الشاحنات البريطانية إلى أوروبا بريكسيت: رفض عبور بعض الشاحنات البريطانية إلى أوروبا

مصراوي Masrawy

02:11 م الجمعة 08 يناير 2021

لندن- (بي بي سي):

بدأ المصدرون البريطانيون يبلغون عن تعطل على المعابر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بسبب الإجراءات الجديدة مع الاتحاد التي دخلت مع بداية العام الجديد حيز التنفيذ.

وقالت شركة الخدمات اللوجستية والعبّارات التي تتخذ من الدنمارك مقراً لها، إن عددًا كبيرًا من الشاحنات رفض عبورها ميناء دوفر في إنجلترا بسبب نقص أو خطأ في الأوراق.

وقالت شركات المأكولات البحرية الاسكتلندية إن التأخير في الصادرات القابلة للتلف قد يعرض صناعة عمرها قرون للخطر، فالمشاكل يمكن أن تتفاقم عندما تعود حركة المرور إلى طبيعتها، فالحركة الآن بطيئة بسبب الإغلاق الذي فرض خوفا من تفشي وباء كورونا.

لكن وزير النقل البريطاني جرانت شابس قال لبي بي سي إنه تم رفض 1 في المئة فقط من الشاحنات بسبب الوثائق، وأهم نقطة هي عدم التزام السائقين بإجراء اختبار المطلوب.

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