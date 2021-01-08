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تحسن نسبي في الطقس وعودة حركة الملاحة بدمياط

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تحسن نسبي في الطقس وعودة حركة الملاحة بدمياط تحسن نسبي في الطقس وعودة حركة الملاحة بدمياط

مصراوي Masrawy

02:19 م الجمعة 08 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:
شهدت محافظة دمياط، اليوم الجمعة، تحسنًا نسبيا في الأحوال الجوية، فيما تقرر فتح بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد بعد توقفه الخميس، بسبب شبورة كثيفة غطت أنحاء عديدة في المحافظة.
وجرى رفع حالة الطوارئ بين الصيادين قبل ساعات، تزامنا مع ارتفاع مستوى الأمواج في مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة.
واستمرت حركة تداول البضائع والحاويات بميناء دمياط، رغم الأحوال المناخية السيئة التي تتعرض لها بعض المناطق في المحافظة، تزامنا مع استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية.
وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا، اليوم الأربعاء، أكد فيه أن معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية.

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