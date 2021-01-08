بسبب الشبورة..إصابة ٢١ شخصا في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الساحلي

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

أصيب ٢١ شخصا في حادث تصادم وقع بين ٣ سيارات، اليوم الجمعة، بطريق "الإسكندرية – مطروح" الساحلي الدولي، وذلك بسبب الشبورة المائية.

تلقى قسم شرطة برج العرب بلاغا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات بالكيلو 57 بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، أمام قرية "الريفيرا" دائرة القسم.

انتقل قوة من القسم يرافقها عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص تحمل لوحات (ج.ه.ب) وسيارتين "ملاكي ونقل " لانعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية.

أسفر الحادث عن إصابة ٢١ شخصا تم نقلهم الى مستشفى الحمام العام، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر رقم "٢١٠ لسنة ٢٠٢١ برج العرب"، وأخطرت النيابة المختصة لتتولى التحقيق.

كانت الإسكندرية قد شهدت أيضا إصابة 7 أشخاص أخرين في حادثين متفرقين بمنطقتي الكيلو 21 وكرموز، بسبب الشبورة المائية.