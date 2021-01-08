رسالة دكتوراه بإعلام الأزهر حول "تطبيق معايير الجودة في الفضائيات المصرية".. غدا

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

تناقش كلية الإعلام بجامعة الأزهر، غدًا السبت، رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث سامح السيد فتوح شراقي، المدرس المساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية، تحت عنوان: «تطبيق الجودة الشاملة في الفضائيات المصرية وعلاقتها بجودة الإنتاج التليفزيوني»، بقاعة المناقشات بمقر الكلية بمدينة نصر.

وتتكون لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من: الدكتور خالد صلاح الدين حسن، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة مشرفًا، والدكتور محمود أحمد حماد، الأستاذ المساعد بكلية الإعلام جامعة الأزهر مشرفًا مشاركًا، والدكتور محمود عبد العاطي مسلم، أستاذ ورئيس قسم الإذاعة التليفزيون السابق بالكلية مناقشًا داخليًّا، والدكتور عادل فهمي البيومي، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة مناقشًاخارجيًّا.

جدير بالذكر أن جامعة الأزهر قد وجهت بحضور خمسة أفراد فقط في أثناء فعاليات المناقشات؛ وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة «كورونا».