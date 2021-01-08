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بالأسماء.. يعين 28 نائبًا بالبرلمان ويدعو المجلس للانعقاد الثلاثاء

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مصراوي Masrawy

11:53 ص الجمعة 08 يناير 2021

مصراوي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح ، قرارًا جمهوريًا بدعوة مجلس النواب للانعقاد، يوم الثلاثاء المقبل.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021، بتعيين 28 شخصًا في عضوية مجلس النواب.

ويأتي ذلك تفعيلها لنص المادة (27) من قانون مجلس النواب والمنظمة لتعيينات رئيس الجمهورية بمجلس النواب.

ونصت على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5٪؜ من عدد الأعضاء المنتخبين.

وجاءت قائمة المعينين الـ28 كالتالي:

1- عماد خليل.

2- عادل عبدالفضيل.

3- محمد سعد عوض الله.

4- إبراهيم الهنيدي.

5- منصف نجيب.

6- درية شرف الدين.

7- حسام غالي.

8- نيفين الطاهري.

9- عبلة الألفي.

10- الشيخ علي جمعة.

11- جمال السعيد.

12- فخري الفقي.

13- محمد عمر الزيات.

14- محمد زكي الوحش.

15- الشيخ سالم مراحيل.

16- حازم إمام .

17- دينا عبدالكريم.

18- إيمان العجوز.

19- هدى عبدالستار.

20- منال هلال.

21- ندى الألفي.

22- فرحة الشناوي.

23- آية مدني.

24- داليا السعدني.

25- جيهان زكي.

26- سحر عطية.

27- كريم بدر رزق الله .

28- دينا أحمد إسماعيل.

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مصراوي Masrawy

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